В Волгограде ожидается сильный ветер и грозовой ливень

По прогнозам синоптиков в отдельных районах Волгоградской области сегодня вечером и ночью пройдут ливни с грозами.

Порывы ветра в областном центре уже достигают 16 м/c — Вечером 30 июля в Волгограде ожидается гроза. Ночью и утром пройдёт кратковременный дождь, — сообщили в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — Температура воздуха ночью: +20…+22ºС.

Гидрометцентр России прогнозирует в ближайшие часы потенциально опасные грозы и ветер.

— В Волгограде порывы северо-восточного ветра уже достигают 16 м/c. — сообщается на официальном сайте метеослужбы.