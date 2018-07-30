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В Волгограде ожидается сильный ветер и грозовой ливень
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В Волгограде ожидается сильный ветер и грозовой ливень 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
По прогнозам синоптиков в отдельных районах Волгоградской области сегодня вечером и ночью пройдут ливни с грозами.
Порывы ветра в областном центре уже достигают 16 м/c  — Вечером 30 июля в Волгограде ожидается гроза. Ночью и утром пройдёт кратковременный дождь, — сообщили в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — Температура воздуха ночью: +20…+22ºС.
Гидрометцентр России прогнозирует в ближайшие часы потенциально опасные грозы и ветер.
— В Волгограде порывы северо-восточного ветра уже достигают 16 м/c. — сообщается на официальном сайте метеослужбы.
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