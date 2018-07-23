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Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде в понедельник
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Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде в понедельник 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Грозы с градом и ливни ожидаются в Волгограде во второй половине дня в понедельник, сообщили РИА Новости в региональном Гидрометцентре.
"Ожидаем сегодня местами грозы, град, усиление ветра до 18-23 м\с. Гроза может прийти в Волгоград после обеда. Температура в городе днем 29 — 31 выше нуля, по области до 34 градусов", — заявил агентству синоптик.
По словам собеседника агентства, кратковременные интенсивные ливни характерны для июля в Волгоградской области.
"В 1989 году выпала пятимесячная норма осадков, в 1999 году в Волгограде зафиксированы осадки 50-60 мм. В 2015-2016 годах в регионе выпадали осадки, которые превышали пяти-семимесячную норму", — уточнили в областном ЦГМС.
Вечером в воскресенье 22 июля в Волгограде выпало 50 мм осадков, больше месячной нормы. Неделю назад на город обрушился сильный ливень, тогда выпало 70 мм осадков, из-за чего была повреждена инфраструктура и введен режим ЧС, который сняли 18 июля.
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