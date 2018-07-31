Бушующий ветер задержится в Волгограде еще на один день

Сильный ветер, накануне успевший повалить сухие деревья, продолжит гулять по Волгограду . Синоптики уверены, что сегодня днем мощные порывы разгонятся до 15 м/с.

Накануне сильный ветер успел повалить деревья

— Утром в Волгограде и области пройдут небольшие дожди, — прокомментировали в региональном центре по гидрометеорологии. — Днем на смену осадкам придет сильный ветер со скоростью до 15 — 16 м/с.

А вот бояться сильной жары волгоградцам не стоит. До середины недели столбики едва преодолеют отметку в 30 градусов. Ночью регион остынет до 19 — 20 градусов.

Вчера сильный ветер успел доставить головной боли многим автомобилистам. Во дворе Краснооктябрьского района от упавшего дерева чудом спаслись молодая женщина с дочкой. Как только семья вышла из припаркованного автомобиля, на него рухнул тяжелый тополь.