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Бушующий ветер задержится в Волгограде еще на один день
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СМИ сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»
СМИ сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»

Бушующий ветер задержится в Волгограде еще на один день 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
Сильный ветер, накануне успевший повалить сухие деревья, продолжит гулять по Волгограду. Синоптики уверены, что сегодня днем мощные порывы разгонятся до 15 м/с.
Накануне сильный ветер успел повалить деревья
— Утром в Волгограде и области пройдут небольшие дожди, — прокомментировали в региональном центре по гидрометеорологии. — Днем на смену осадкам придет сильный ветер со скоростью до 15 — 16 м/с.
А вот бояться сильной жары волгоградцам не стоит. До середины недели столбики едва преодолеют отметку в 30 градусов. Ночью регион остынет до 19 — 20 градусов.
Вчера сильный ветер успел доставить головной боли многим автомобилистам. Во дворе Краснооктябрьского района от упавшего дерева чудом спаслись молодая женщина с дочкой. Как только семья вышла из припаркованного автомобиля, на него рухнул тяжелый тополь.
v1.ru: последние новости
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