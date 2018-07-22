Погода на неделю: в Кировской области будет жарко и солнечно

Ожидается всего один дождливый день, а солнечная погода будет радовать на протяжении как минимум пяти дней.

По данным Gismeteo, эта неделя станет по-настоящему летней.

В понедельник синоптики обещают температуру от +13 градусов ночью и до +23 днем. Скорость ветра составит 3-10 м/с. Этот день, как и последующие два, будет солнечным.

Во вторник потеплеет до +26 градусов, максимальная скорость ветра составит 8 м/с.

В среду придет жара: ожидается температура от +16 градусов ночью до +29 днем, ветер — 2-6 м/с.

В четверг и пятницу синоптики обещают переменную облачность, но в остальном погода не изменится: температура составит +17 — +29 градусов, скорость ветра — 0-6 м/с.

В субботу ожидается небольшой дождь и гроза, температура +19 — +27 градусов, максимальная скорость ветра — 9 м/с.

В воскресенье солнечная погода вернется в регион. Температура будет колебаться от +18 до +26 градусов в течение суток, а скорость ветра — от 2 до 10 м/с.

Фото — hilook.ru