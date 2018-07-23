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Видео: армия мотыльков оккупировала Витебск
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Видео: армия мотыльков оккупировала Витебск 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Миллионы мотыльков ночью заметили на одном из проспектов Витебска. Они слетелись на свет уличных фонарей. Мотыльков было так много, что местные жители решили, что на улицах в середине лета пошел снег.
Автомобилистов же предупредили о мерах предосторожности. Попав в рой насекомых, машины начинают скользить как во время гололеда. Местные СМИ отмечают, что такие явления наблюдаются в Белоруссии практически каждый год.
Ранее Пятый канал рассказывал, как российские города захватывают не самые приятные насекомые.
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