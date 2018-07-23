Видео: армия мотыльков оккупировала Витебск

Миллионы мотыльков ночью заметили на одном из проспектов Витебска. Они слетелись на свет уличных фонарей. Мотыльков было так много, что местные жители решили, что на улицах в середине лета пошел снег.

Автомобилистов же предупредили о мерах предосторожности. Попав в рой насекомых, машины начинают скользить как во время гололеда. Местные СМИ отмечают, что такие явления наблюдаются в Белоруссии практически каждый год.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские города захватывают не самые приятные насекомые.