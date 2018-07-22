Жара на следующей неделе не уйдет из Ленинградской области

Несмотря на осадки, жаркая погода не намерена отступать от Ленинградской области . По прогнозу Северо-Западного УГМС, всю следующую неделю в Петербурге и Ленобласти столбик термометра будет держаться на уровне +26…+30 градусов по Цельсию, но при этом будут идти кратковременные дожди. Возможны и грозы.

В интервью "Петербургскому дневнику" главный синоптик региона Александр Колесов заявил, такая жаркая погода продержится до конца июля. Но и август также ожидается теплым. Кроме того, он отметил, что такие температуры не являются аномалией.

«Мы выдаем предупреждение на аномальную жару, если температура воздуха более 5 дней превышает среднестатистические показатели на 7 градусов. Пока этого не произошло», — уточнил главный синоптик.