Ещё
Жара на следующей неделе не уйдет из Ленинградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жара на следующей неделе не уйдет из Ленинградской области 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
Несмотря на осадки, жаркая погода не намерена отступать от Ленинградской области. По прогнозу Северо-Западного УГМС, всю следующую неделю в Петербурге и Ленобласти столбик термометра будет держаться на уровне +26…+30 градусов по Цельсию, но при этом будут идти кратковременные дожди. Возможны и грозы.
В интервью "Петербургскому дневнику" главный синоптик региона Александр Колесов заявил, такая жаркая погода продержится до конца июля. Но и август также ожидается теплым. Кроме того, он отметил, что такие температуры не являются аномалией.
«Мы выдаем предупреждение на аномальную жару, если температура воздуха более 5 дней превышает среднестатистические показатели на 7 градусов. Пока этого не произошло», — уточнил главный синоптик.
Что касается пожароопасной обстановки, то, по сообщению ГУ МЧС по 47 региону, она остается сложной только в на севере Выборгского района.
Ivyborg.ru: последние новости
Над Петербургом и Ленобластью увидели двойную радугу "Тишину нарушало только шкворчанье — это солнце поджаривало небеса" - инструкция по выживанию в жару Главный синоптик пообещал Петербургу и Ленинградской области много тепла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене333
Греция меняет тон в отношении России180
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер15
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта72
Эрдогана задержали на Красной площади25
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение