Дожди и прохлада ждут красноярцев на предстоящей неделе

В предстоящие семь дней, с 23 по 29 июля, по прогнозам синоптиков, на удице будет довольно прохладно (для лета) и дождливо.

Понедельник, 23 июля, и вторник, 24 июля станут самыми теплыми днями. Теипература в эти дни, обещают специалисты по прогнозу погоды, до +24, в понедельник дождя не будет. Но ближе к завершению недели станет холодать.

В среду, 25 июля, ожидается до +23, в четверг, 26 июля, — до +21, в пятницу, 27 июля, до +20.

Погода в субботу, 28 июля, — около +22. По данным синоптиков, со вторника по субботу ожидаются дожди.

Так что придется носить зонтики с собой. На всякий случай.