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Рабочая неделя в Омске начнется с гроз и прохлады
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Рабочая неделя в Омске начнется с гроз и прохлады 

Омск Здесь 55 минут назад
Фото: Омск Здесь
Летняя жара ушла — температура в Омской области понизится до 7 градусов тепла уже этой ночью. Омский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни. Ночью 23 июля будет от 7 до 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 13-18 градусов. Порывы северо-восточного метра будут достигать 22 м/с, пройдет дождь, местами сильный. Атмосферное давление будет падать.
24 июля температура ночью составит +9…+14 градусов, днем +18…+23, местами до +26. Ночью пройдет сильный дождь, днем возможна гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 18-23 м/с.
Днем 25 июля осадков не ожидается, ночью пройдет дождь. Ветер северный, северо-западный: ночью 5-10 м/с, днем — 7-12 м/с. Температура ночью +9…+14, днем +21…+26 градусов.
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