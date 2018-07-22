Синоптики рассказали, когда в столицу вернется солнце и 30-градусная жара

Роман Вильфанд. Погода в столичном регионе изменится к среде, 25 июля. На смену тропическим дождям придет яркое солнце и тридцатиградусная жара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ

"Сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные, я бы даже сказал турецкие — 20 градусов; дни по температуре как в Питере — 23-26 градусов. А по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью. В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения", — сказал он, передает "Интерфакс"

По прогнозам синоптиков, в результате антициклона столбики термометров в среду поднимутся до 27-28 градусов, в к четвергу приблизятся к отметке в +30 градусов. К следующим выходным температура в столице и вовсе перейдет за эту отметку.

Ранее синоптики продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях до конца воскресенья, 22 июля. Погоде в столице присвоили желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра. Предупреждения продлевают уже неделю. Они затрагивают и все соседние со столичным регионом области.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, воскресенье в городе немного похолодает — днем столбики термометров покажут около 24 градусов тепла. Ветер также слегка ослабнет. Сократится и объем осадков — обильного дождя не ожидается.

Ранее в конце рабочей недели в столице суммарно выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением «Балтийского синдрома».