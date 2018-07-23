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На смену «циклонической депрессии» в Москву придет 30-градусная жара
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На смену «циклонической депрессии» в Москву придет 30-градусная жара 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Синоптики прогнозируют продолжительную жаркую погоду в столичном регионе с 25 июля, столбики термометров в течение недели могут превышать 30-градусные отметки. Такая погода сменит «циклическую депрессию», которая держится в Москве с начала прошлой недели.
"Сегодня 21-23 градуса, облачно, небольшой дождь. Во вторник облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 15-17 градусов, днем 24-26 градусов", — цитирует Агентство «Москва» представителя центра погоды «Фобос».
Уточняется, что предстоящий период жары будет самым продолжительным этим летом.
"Такая погода задержится не только до конца недели, но может быть, даже и до конца месяца", — резюмировали в «Фобосе».
В понедельник, 23 июля, в Москве пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 25 градусов, будет облачно с прояснениями. Ветер восточный, 5-10 м/с. Давление составит 746 мм ртутного столба. В ночь на вторник в Москве ожидается 16-18 градусов, по области 12-18 градусов. Местами возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.
В конце прошлой рабочей недели в столице суммарно выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением «Балтийского синдрома».
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