«Фобос»: На смену «циклонической депрессии» в Москве придет 30-градусная жара и задержится до конца июля

На смену «циклонической депрессии», которая отмечалась в столичном регионе всю неделю с 16 по 22 июля, придет 30-градусная жара. Ожидается, что знойный период будет самым продолжительным этим летом, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

«Сегодня и завтра — это последние дни, когда столичный регион остается в этой «циклонической депрессии», которая неделю доставала москвичей дождливой и душной погодой. Сегодня 21-23 градуса, облачно, небольшой дождь. Во вторник облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 15-17 градусов, днем 24-26 градусов», — уточнил собеседник агенства.

Он пояснил, что с середины недели погода начнет меняться: на смену дождям в столицу придет жара. «Со среды и до конца недели в работу вступит антициклон, поэтому переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 15-20 градусов и днем столбики термометров будут штурмовать 30-градусный рубеж», — отметил синоптик.