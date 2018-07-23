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«Фобос»: На смену «циклонической депрессии» в Москве придет 30-градусная жара и задержится до конца июля
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«Фобос»: На смену «циклонической депрессии» в Москве придет 30-градусная жара и задержится до конца июля 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Южное Бутово
На смену «циклонической депрессии», которая отмечалась в столичном регионе всю неделю с 16 по 22 июля, придет 30-градусная жара. Ожидается, что знойный период будет самым продолжительным этим летом, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«Сегодня и завтра — это последние дни, когда столичный регион остается в этой «циклонической депрессии», которая неделю доставала москвичей дождливой и душной погодой. Сегодня 21-23 градуса, облачно, небольшой дождь. Во вторник облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 15-17 градусов, днем 24-26 градусов», — уточнил собеседник агенства.
Он пояснил, что с середины недели погода начнет меняться: на смену дождям в столицу придет жара. «Со среды и до конца недели в работу вступит антициклон, поэтому переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 15-20 градусов и днем столбики термометров будут штурмовать 30-градусный рубеж», — отметил синоптик.
По его словам, жара в Москве задержится надолго. «Надо сказать, что это по всей видимости будет самый продолжительный знойный период. По крайней мере, в этом текущем сезоне, когда температура будет держаться чуть выше плюс 30 градусов. Такая погода задержится не только до конца недели, но может быть, даже и до конца месяца», — резюмировали в «Фобосе».
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