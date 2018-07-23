Дальний Восток продолжает бороться с паводками

Амурской области подтоплено более ста приусадебных участков, размыты дороги. Накануне большая вода обрушила пролёты рабочей переправы. Этот временный мост соорудили для строительства моста Благовещенск-Хэйхэ. Никто в итоге не пострадал. Людей эвакуировали заранее. Кроме того, вывезли стройматериалы и оборудование.

Режим ЧС из-за циклона ввели в минувшую пятницу. Справиться с последствиями непогоды пытаются сотни спасателей. Синоптики обещают, что уже сегодня дожди станут кратковременными, а температура начнёт расти, сообщает телеканал «Россия 24».