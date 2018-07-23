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Дальний Восток продолжает бороться с паводками
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Дальний Восток продолжает бороться с паводками 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В Амурской области подтоплено более ста приусадебных участков, размыты дороги. Накануне большая вода обрушила пролёты рабочей переправы. Этот временный мост соорудили для строительства моста Благовещенск-Хэйхэ. Никто в итоге не пострадал. Людей эвакуировали заранее. Кроме того, вывезли стройматериалы и оборудование.
Режим ЧС из-за циклона ввели в минувшую пятницу. Справиться с последствиями непогоды пытаются сотни спасателей. Синоптики обещают, что уже сегодня дожди станут кратковременными, а температура начнёт расти, сообщает телеканал «Россия 24».
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