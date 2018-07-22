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Как без риска пережить жару
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Как без риска пережить жару 

Sputnik Южная Осетия 46 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Многие недооценивают опасность жары, и очень зря! Если неправильно повести себя в те дни, когда столбики термометров поднимаются к отметке в +30 и выше, то последствия для здоровья могут быть крайне негативными.
В то же время правила поведения в жару достаточно простые: их совсем не сложно запомнить и следовать им. Прислушавшись к ним, вы точно сможете избежать рисков для своего здоровья.
Например, в жаркие дни стоит избегать пребывания на солнце и поездок днем на общественном транспорте. Желательно не очень много есть и избегать жареного, сладкого, жирного и мучного.
Конечно же, обязательно надо отказаться от алкоголя и курения. Особенно внимательным стоит быть тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или другие хронические заболевания.
Проконсультируйтесь с врачом — он наверняка сможет дать вам ценные рекомендации. Смотрите советы по поведению в жаркую погоду в инфографике Sputnik.
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