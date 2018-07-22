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После дождя на центральной площади Энгельса возникло озеро
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После дождя на центральной площади Энгельса возникло озеро 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Энгельсе на протяжении почти всего дня шёл ливень, который затопил центральную площадь города и часть находящегося рядом парка. Местные жители выложили фотографии в сообществе «Энгельс онлайн» социальной сети «Вконтакте».
"Ливнёвки работают отлично. Даже на площади", — прокомментировал автор поста.
На изображении видно, что уровень воды поднялся выше щиколотки взрослого человека. Проблема с местной канализацией очевидна, но горожане не унывают и фотографируются на фоне происходящего.
"Была канализация от каждого дома на площади. Шла под площадью до Волги. Закопали или унесло ветром времен…", — рассказал один из интернет-пользователей.
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