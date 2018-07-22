После дождя на центральной площади Энгельса возникло озеро

Энгельсе на протяжении почти всего дня шёл ливень, который затопил центральную площадь города и часть находящегося рядом парка. Местные жители выложили фотографии в сообществе «Энгельс онлайн» социальной сети «Вконтакте».

"Ливнёвки работают отлично. Даже на площади", — прокомментировал автор поста.

На изображении видно, что уровень воды поднялся выше щиколотки взрослого человека. Проблема с местной канализацией очевидна, но горожане не унывают и фотографируются на фоне происходящего.

"Была канализация от каждого дома на площади. Шла под площадью до Волги. Закопали или унесло ветром времен…", — рассказал один из интернет-пользователей.