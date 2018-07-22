Жители столицы смогут отдохнуть от жары

В ближайшие дни по сообщению синоптиков из Центра погоды «Фобос» в атмосфере ничего не меняется и погода остается облачной.

При этом на окраине столицы, а особенно в Московской области ожидается образование тумана. Так что, в ближайшие дни горожане смогут немного отдохнуть от жары, и температура будет держаться в пределах среднемесячной нормы.

— Погода в Московской области в ближайшие дни ожидается 23-25 градусов по Цельсию, а в Москве 22-27 градусов по Цельсию, — сообщила «Вечерней Москве» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк . — Начиная со вторника облачная погода начнет меняться — температура будет постепенно повышаться.

Поэтому с середины недели температура воздуха вновь будет высокой и жара придет в город. Так что, людям, страдающим сердечной недостаточностью, лучше уезжать на дачи, где больше прохлады.