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Жители столицы смогут отдохнуть от жары
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Жители столицы смогут отдохнуть от жары 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшие дни по сообщению синоптиков из Центра погоды «Фобос» в атмосфере ничего не меняется и погода остается облачной.
При этом на окраине столицы, а особенно в Московской области ожидается образование тумана. Так что, в ближайшие дни горожане смогут немного отдохнуть от жары, и температура будет держаться в пределах среднемесячной нормы.
— Погода в Московской области в ближайшие дни ожидается 23-25 градусов по Цельсию, а в Москве 22-27 градусов по Цельсию, — сообщила «Вечерней Москве» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. — Начиная со вторника облачная погода начнет меняться — температура будет постепенно повышаться.
Поэтому с середины недели температура воздуха вновь будет высокой и жара придет в город. Так что, людям, страдающим сердечной недостаточностью, лучше уезжать на дачи, где больше прохлады.
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