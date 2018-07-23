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Бельгийские синоптики предупредили о наступлении сильной жары
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Бельгийские синоптики предупредили о наступлении сильной жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Королевский институт метеорологии предупредил в понедельник жителей Бельгии о наступлении в ближайшие дни сильной жары.
Экстренное предупреждение в Twitter института появилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются на территории королевства в период с 24 по 26 июля. В эти дни температура будет колебаться от 31 до 34 градусов по Цельсию.
По этой причине синоптики рекомендуют населению пить как можно больше воды, носить одежду из легких тканей и не появляться на солнце с 11 до 17 часов.
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