Атмосферной фронт помешает москвичам увидеть солнце

В воскресенье, 22 июля, в столице ожидается тёплая, но облачная погода. Это связано с атмосферным фронтом, который не спешит покидать московский регион.

«Обосновавшись в средней полосе России , он удержит на берегах Москвы-реки облачную погоду с высокой вероятностью грозовых дождей», — рассказали синоптики.

По их прогнозам, днём столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов тепла. Освежит москвичей восточный ветер, скорость которого не превысит 3-8 метров в секунду.

При этом синоптики продлили «жёлтый» уровень опасности из-за большой вероятности гроз и усиления ветра.

Как отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода типична для субтропиков, передаёт телеканал «360».