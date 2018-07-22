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Атмосферной фронт помешает москвичам увидеть солнце
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Атмосферной фронт помешает москвичам увидеть солнце 

News.ru 49 минут назад
В воскресенье, 22 июля, в столице ожидается тёплая, но облачная погода. Это связано с атмосферным фронтом, который не спешит покидать московский регион.
«Обосновавшись в средней полосе России, он удержит на берегах Москвы-реки облачную погоду с высокой вероятностью грозовых дождей», — рассказали синоптики.
По их прогнозам, днём столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов тепла. Освежит москвичей восточный ветер, скорость которого не превысит 3-8 метров в секунду.
При этом синоптики продлили «жёлтый» уровень опасности из-за большой вероятности гроз и усиления ветра.
Как отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода типична для субтропиков, передаёт телеканал «360».
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