В Ростове будет прохладно и дождливо

Прогноз Гидрометцентра порадует всех уставших от жары, прохлада и дождь ожидает всех жителей донской столицы в это воскресенье. Столбик термометра поднимется всего до +25 градусов, а к вечеру и вовсе опустится до +20. Большая вероятность отсадков, влажность воздуха составит 71%. Сервис Гисметео обещает ливни и грозы, однако к ночи распогодится и все желающие смогут полюбоваться звездным небом.

Дожди также ожидаются и в начале рабочей недели, а со среды в регион вернется летний зной, до +32 градусов днем.