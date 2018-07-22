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В Ростове будет прохладно и дождливо 

Деловое сообщество 1 час назад
Прогноз Гидрометцентра порадует всех уставших от жары, прохлада и дождь ожидает всех жителей донской столицы в это воскресенье. Столбик термометра поднимется всего до +25 градусов, а к вечеру и вовсе опустится до +20. Большая вероятность отсадков, влажность воздуха составит 71%. Сервис Гисметео обещает ливни и грозы, однако к ночи распогодится и все желающие смогут полюбоваться звездным небом.
Дожди также ожидаются и в начале рабочей недели, а со среды в регион вернется летний зной, до +32 градусов днем.
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