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Новосибирцы массово переплыли Обь от Бугринского моста до набережной
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Новосибирцы массово переплыли Обь от Бугринского моста до набережной
ngs.ru
52 минуты назад
Комментарии
Фото:
ngs.ru
Сегодня, 22 июля, в
Новосибирске
начался ежегодный фестиваль «Сибирская волна» — жители города во время праздника переплыли
Обь
.
В прошлом году победителями заплыва также стали Виталий Костин и Маргартиа Карпачёва.
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