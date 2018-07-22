Ещё
Новосибирцы массово переплыли Обь от Бугринского моста до набережной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника

Новосибирцы массово переплыли Обь от Бугринского моста до набережной 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 22 июля, в Новосибирске начался ежегодный фестиваль «Сибирская волна» — жители города во время праздника переплыли Обь.
В прошлом году победителями заплыва также стали Виталий Костин и Маргартиа Карпачёва.
ngs.ru: последние новости
К Новосибирску приближается холодный атмосферный фронт: температура упадёт к выходным Отдыхать придётся долго: Минтруд назвал выходные дни в 2019 году Будет жарить: в Новосибирске задержится тёплая погода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России82
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина94
«Это не президент, а преступник»125
Обрушился мост через Амур42
«Это добровольное рабство»195
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение