Новосибирцы массово переплыли Обь от Бугринского моста до набережной

Сегодня, 22 июля, в Новосибирске начался ежегодный фестиваль «Сибирская волна» — жители города во время праздника переплыли Обь

В прошлом году победителями заплыва также стали Виталий Костин и Маргартиа Карпачёва.