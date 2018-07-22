250 пловцов переплыли Обь под дождем

Томска, Алтая и Спортсмены из Новосибирска Кемерово не испугались капризов погоды и переплыли Обь . В воде оказалось теплее, чем на улице: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», температура в Оби на 22 июля составляла +21.4 °C. На время заплыва в 12.30 Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха на ближайших метеостанциях фиксировала +12,5 °C.

Пловцы стартовали от пляжа ПКиО «Бугринская роща» и поплыли в сторону Михайловской набережной. За заплывом бдительно наблюдали сотрудники МЧС , общественники «Федерации холодового плавания», подразделения ГИМС и другие ответственные органы. На преодоление дистанции в 2,3 км от Бугринского моста до причала ресторана на воде «Чайка» участникам давался ровно один час. К соревнованиям допускались лишь опытные пловцы, имеющие плавательную подготовку не ниже 3 спортивного разряда старше 18 лет. Кроме того, всем желающим покорить Обь вплавь необходимо было иметь при себе справку от врача и сдать расписку о личной ответственности за состояние своего здоровья во время заплыва.

Несколькими часами ранее на Михайловской набережной стартовал забег, в котором ограничения были не столь жесткими. Участвовать могли все желающие от 14 лет. Немногие бегуны решились пробежать под дождем 6 и 10 км — около 40 человек. Количество участников значительно сократила погода, зато спортсменов кроссфита дождь не испугал — сильные мужчины и женщины поднимали штанги, несмотря на ливень и прохладу.

Участников, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве, наградили ценными призами. Все участники получили дипломы, жетоны и сувениры. При этом каждому бегуну и пловцу предлагалось перед соревнованиями внести благотворительный взнос в размере 500 рублей. «Размер благотворительного взноса для участников заплыва и (или) забега— 500 рублей, внести пожертвование возможно: 22 июля 2018 г. при получении стартового номера во время регистрации», — сообщается в положении о проведении физкультурно-спортивного мероприятия «Фестиваль Сибирская волна». Организаторы поясняют взносы «формированием нового взгляда на благотворительность, как на доступную, увлекательную, понятную, прозрачную деятельность по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, без особых временных и финансовых затрат для себя лично».