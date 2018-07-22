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После прохладных выходных тюменцев ждет жаркая рабочая неделя
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После прохладных выходных тюменцев ждет жаркая рабочая неделя 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Отправиться на пляж можно сразу после работы
На смену относительно прохладным выходным в Тюмень придет жаркая рабочая неделя. В понедельник, 23 июля, синоптики не исключают небольшой дождь и грозу, но на улице будет уже теплее. В дневные часы максимальная температура воздуха составит 24 градуса тепла.
— Во вторник и среду осадки не ожидаются. Небо в эти дни будет малооблачным, а температура воздуха поднимется 26-28 градусов выше нуля, — сообщают синоптики.
Четверг и пятница тоже ожидаются жаркими. Днем воздух будет прогреваться до 28-29, а ночью остывать до 17-ти.
В следующую субботу, 28 июля, тюменцев ждут малооблачное небо и 27 градусов тепла. Погода не помешает посетить множество праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Для тех, кто еще не знает, куда пойти, мы подготовили подробную афишу.
В воскресенье, 29 июля, погода немного испортится. В этот день ожидаются дождь, гроза и всего 24 градуса тепла.
Если вы планируете отправиться на пляж и позагорать — лучше не откладывайте до выходных. Погода в будни будет более подходящей. Куда можно поехать, чтобы искупаться и понежиться на вечернем солнышке прямо после работы — читайте в нашей подборке.
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