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Потоп в Новочеркасске: после ливня в центре города образовалось озеро
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Потоп в Новочеркасске: после ливня в центре города образовалось озеро 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Накануне улицы одного из городов Ростовской области превратились в озеро. После ливня затопило Новочеркасск. Об этом в социальных сетях сообщил один из жителей города. Он опубликовал видео, на котором заметно, что площадку рядом с городским железнодорожным вокзалом залило водой. — В Новочеркасске ж/д вокзал стал речным, — пошутил автор публикации.
Видео: Ростов Главный/ vk.com  Потоп оказался настолько сильным, что некоторые горожане даже решили искупаться в образовавшемся «водоеме». В сети появился ролик с купающимися рядом с затопленным вокзалом людьми. — Вот так отдыхают парни в Новочеркасске, — прокомментировал происходящее автор видео.
Видео: Это Ростов/ vk.com  Ранее 161.ru писал о потопе в Ростове. В пятницу улицы Левенцовского микрорайона залило водой. Причиной стал сильный дождь, прошедший в этот день в городе. — На Западном прошёл дождь, по Левенцовке потекли реки, — сообщил в социальных сетях один из горожан.
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