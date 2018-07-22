Потоп в Новочеркасске: после ливня в центре города образовалось озеро

Накануне улицы одного из городов Ростовской области превратились в озеро. После ливня затопило Новочеркасск . Об этом в социальных сетях сообщил один из жителей города. Он опубликовал видео, на котором заметно, что площадку рядом с городским железнодорожным вокзалом залило водой. — В Новочеркасске ж/д вокзал стал речным, — пошутил автор публикации.

Видео: Ростов Главный/ vk.com Потоп оказался настолько сильным, что некоторые горожане даже решили искупаться в образовавшемся «водоеме». В сети появился ролик с купающимися рядом с затопленным вокзалом людьми. — Вот так отдыхают парни в Новочеркасске, — прокомментировал происходящее автор видео.

Видео: Это Ростов/ vk.com Ранее 161.ru писал о потопе в Ростове. В пятницу улицы Левенцовского микрорайона залило водой. Причиной стал сильный дождь, прошедший в этот день в городе. — На Западном прошёл дождь, по Левенцовке потекли реки, — сообщил в социальных сетях один из горожан.