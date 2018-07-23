Алтайские синоптики передают заморозки в августе

Синоптики дали прогноз погоды на август 2018 года в Алтайском крае . Согласно данным, в последний день лета ожидаются заморозки до 0… -2 градусов.

Низкие температуры прогнозируют в первой половине месяца. Этот же период будет относительно дождливым. Температура воздуха будет составлять ночью от +15 до +4 градусов, столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Дневная температура покажет от +27 до +14… +19.

Согласно прогнозу, вторая половина августа будет теплее: ночью до +10+15, днем +24+29.

В целом же среднемесячная температура в августе будет +14… +16, в некоторых районах +17… +20 градусов. Это около нормы.