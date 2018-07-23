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Алтайские синоптики передают заморозки в августе
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Алтайские синоптики передают заморозки в августе 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Синоптики дали прогноз погоды на август 2018 года в Алтайском крае. Согласно данным, в последний день лета ожидаются заморозки до 0… -2 градусов.
Низкие температуры прогнозируют в первой половине месяца. Этот же период будет относительно дождливым. Температура воздуха будет составлять ночью от +15 до +4 градусов, столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Дневная температура покажет от +27 до +14… +19.
Согласно прогнозу, вторая половина августа будет теплее: ночью до +10+15, днем +24+29.
В целом же среднемесячная температура в августе будет +14… +16, в некоторых районах +17… +20 градусов. Это около нормы.
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