Москвичей предупреждают о дожде и сильном ветре в воскресенье

В столице в воскресенье, 2 июля, ожидается дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и местами гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Ночью с 21 июля на 22 июля плюс 18-20 градусов, днем 22 июля 22-24 градусов тепла. Ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Днем облачно. Дождь, местами небольшой, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду ", — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности. Всем автомобилистам рекомендуется припарковать свои автомобили, так как молния может ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Пешеходам рекомендуется находиться вдали от деревьев и шатких конструкций.

Ранее в конце рабочей недели в столице суммарно выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением «Балтийского синдрома».