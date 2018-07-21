В Городищенском районе ползущие склоны топят дорогу

Жители новостройки в поселке Разгуляевка в Городищенском районе после каждого дождя всем двором откапывают свою дорогу.

После каждого дождя земля сползает на проезжую часть

— Даже после небольших осадков асфальт заливает раскисшей жижей, — рассказала местная жительница Алина Титоренко. — Дом, рядом с которым происходят все эти катаклизмы, сдали в прошлом году. И уже тогда администрация района заявила, что денег на укрепление ползущего склона у них нет.

Напоминанием о ливне, затопившем даже центральные улицы Волгограда , на дороге в поселке Разгуляевка до сих пор остаются комья грязи.

— Коммунальная техника в наши края почти не заезжает, — комментирует Алина Титоренко. — После дождей мы всем двором берем в руки лопаты и выходим на генеральную.