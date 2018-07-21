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«Вот оно какое — наше лето»
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«Вот оно какое — наше лето» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Лето на крайнем Севере России короткое. В Заполярье последний снег тает только к середине июня и начинаются сезон сравнительно теплых летних дней. Этот короткий период особенно ценится жителями, которые пытаются успеть насладиться летом, пока оно не кончилось. Поэтому выпавший 20 июля в Норильске снег стал большой неожиданностью и настоящим событием для горожан. Шокированные природным катаклизмом, они тут же начали выкладывать фотографии снегопада в Instagram. При этом некоторые не скрывали своего возмущения. «Лента.ру» собрала лучшие фотографии.
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