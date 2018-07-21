Новый рекорд лета: в Самаре выпало 28,8 мм осадков

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В субботу, 21 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— В Самаре выпало 28,8 мм осадков. Это на 10,5 мм больше, чем в 2015 году, когда синоптики фиксировали предыдущий рекорд, — рассказали в Приволжском УГМС.

Еще один рекорд погода поставила в Безенчуке . Там выпало 20 мм осадков. Предыдущий максимум — 16 мм — синоптики фиксировали в 1978 году.

Из-за ливня в Самаре оказались затоплены улицы, ТЦ и обрушилась дорога. Посмотрите подборку новостей и репортажей на эту тему:

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