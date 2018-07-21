Новый рекорд лета: в Самаре выпало 28,8 мм осадков 

Так после дождя выглядела Ставропольская
В субботу, 21 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— В Самаре выпало 28,8 мм осадков. Это на 10,5 мм больше, чем в 2015 году, когда синоптики фиксировали предыдущий рекорд, — рассказали в Приволжском УГМС.
Еще один рекорд погода поставила в Безенчуке. Там выпало 20 мм осадков. Предыдущий максимум — 16 мм — синоптики фиксировали в 1978 году.
Из-за ливня в Самаре оказались затоплены улицы, ТЦ и обрушилась дорога. Посмотрите подборку новостей и репортажей на эту тему:
В Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен»
Асфальт поплыл: у пристани на улице Лейтенанта Шмидта обрушилась дорога