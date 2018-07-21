В минтруде подготовили график выходных и праздничных дней на следующий год 

По традиции, самые длинные каникулы — новогодние. Россиянам предлагают отдохнуть десять дней — с 30 декабря по 8 января. Субботу и воскресенье, которые попадают на этот период, добавят к майским праздникам. 23 февраля выпадает на субботу и его тоже предлагают перенести на 10 мая. Выходными станут дни с 8 по 10 марта в честь Международного женского дня. И уже традиционно нерабочие — День России 12 июня и День народного единства 4 ноября. Пока это лишь предложение минтруда, его еще окончательно должно утвердить правительство.