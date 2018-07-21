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Жители пяти районов Забайкальского края частично остались без энергоснабжения
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Жители пяти районов Забайкальского края частично остались без энергоснабжения 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Компания «Читаэнерго» заявила, что пять районов Забайкальского края частично остались без электричества.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Сегодня в 17:10 местного времени в результате шквалистого ветра и ливня произошло технологическое нарушение энергоснабжения потребителей частично в Агинском, Карымском, Дульдургинском, Акшинском и Кыринском районах Забайкальского края», — указывается в заявлении.
Как уточняется в ещё одном обращении «Читаэнерго», несмотря на сложные погодные условия и тёмное время суток, специалисты продолжают работы по восстановлению энергоснабжения населённых пунктов.
«Шквалистый ветер и ливень стали причиной падения двух опор на воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Дарасун — Дульдурга». На данный момент идут работы по замене упавших опор, для электроснабжения социально-значимых объектов используются передвижные дизельгенераторные установки. С их помощью уже запитана часть потребителей, в том числе 3 районные больницы», — добавляет компания.
Отмечается, что всего в восстановительных работах задействованы 7 бригад специалистов: 48 человек и 17 единиц техники.
Ранее в МЧС Забайкальского края заявили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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