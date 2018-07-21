Жители пяти районов Забайкальского края частично остались без энергоснабжения

Компания «Читаэнерго» заявила, что пять районов Забайкальского края частично остались без электричества.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня в 17:10 местного времени в результате шквалистого ветра и ливня произошло технологическое нарушение энергоснабжения потребителей частично в Агинском, Карымском, Дульдургинском, Акшинском и Кыринском районах Забайкальского края», — указывается в заявлении.

Как уточняется в ещё одном обращении «Читаэнерго», несмотря на сложные погодные условия и тёмное время суток, специалисты продолжают работы по восстановлению энергоснабжения населённых пунктов.

«Шквалистый ветер и ливень стали причиной падения двух опор на воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Дарасун — Дульдурга». На данный момент идут работы по замене упавших опор, для электроснабжения социально-значимых объектов используются передвижные дизельгенераторные установки. С их помощью уже запитана часть потребителей, в том числе 3 районные больницы», — добавляет компания.

Отмечается, что всего в восстановительных работах задействованы 7 бригад специалистов: 48 человек и 17 единиц техники.