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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Кубани и Республики Адыгея
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Кубани и Республики Адыгея 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 июля — Новая Кубань. Грозы и дожди ожидаются в некоторых частях территории Краснодарского края и республики Адыгея 21-22 июля. Синоптики рассказали, что в ближайшее время возможно усиление ветра до 25 м/секунду, местами возможен град.
На Черноморском побережье могут наблюдаться смерчи.
Администрация Краснодара заявила, что ситуация в городе держится под контролем: специалисты работают на проблемных улицах краевой столицы и готовят технику для помощи в откачке воды. Готовность спасателей в регионе максимальная.
Напомним, что в случае непогоды, на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.
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