Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Кубани и Республики Адыгея

Краснодар . 21 июля — Новая Кубань. Грозы и дожди ожидаются в некоторых частях территории Краснодарского края республики Адыгея 21-22 июля. Синоптики рассказали, что в ближайшее время возможно усиление ветра до 25 м/секунду, местами возможен град.

На Черноморском побережье могут наблюдаться смерчи.

Администрация Краснодара заявила, что ситуация в городе держится под контролем: специалисты работают на проблемных улицах краевой столицы и готовят технику для помощи в откачке воды. Готовность спасателей в регионе максимальная.

Напомним, что в случае непогоды, на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.