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Жара в Японии убила за день 13 человек
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Жара в Японии убила за день 13 человек 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Главный региональный
Японское информационное агентство Kyodo сообщило о минимум 13 погибших от установившегося на островах пекла, передает телеканал «360».
Днем 21 июля термометры на островах страны не опускаются ниже отметки в 35 градусов.
В Киото термометры поднялись выше 38-градусной отметки. Отсюда уже сообщили 21 июля о гибели от пекла семи человек. Еще шестерых человек жара убила в других префектурах страны.
Поступают сообщения о многочисленных госпитализациях, в том числе и массовых. Главное недомогание с которым люди попадают в больницы — все тот же тепловой удар.
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В эти выходные в Петербурге будет солнечно и жарко Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные 30‑градусная жара вернется в Москву в выходные
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