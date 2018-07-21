Жара в Японии убила за день 13 человек

Японское информационное агентство Kyodo сообщило о минимум 13 погибших от установившегося на островах пекла, передает телеканал «360».

Днем 21 июля термометры на островах страны не опускаются ниже отметки в 35 градусов.

Киото термометры поднялись выше 38-градусной отметки. Отсюда уже сообщили 21 июля о гибели от пекла семи человек. Еще шестерых человек жара убила в других префектурах страны.

Поступают сообщения о многочисленных госпитализациях, в том числе и массовых. Главное недомогание с которым люди попадают в больницы — все тот же тепловой удар.