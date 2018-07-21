Как в Венеции: улицы Самары затопило после субботнего ливня 

Днем в субботу, 21 июля, в Самаре прошел сильный ливень. В результате улицы и дворы города оказались затоплены.
Не справилась ливневка с потоком воды на кольце Московского шоссе и улицы Авроры.
По Московскому шоссе потекли не просто ручьи — реки!
Аналогичная ситуация на улице Ново-Садовой.
Это фото сделали в районе ТЦ «Апельсин»
А вот, что происходило на проспекте Кирова и в прилегающих дворах.
Из-за ливня проезжую часть затопило
Двор дома №375а после дождя
Бурная река
— Ну, и как теперь пройти домой? Пожалуй, пора уже властям заняться ливневками, — прокомментировал автор фото Максим.
По информации Приволжского УГМС, такая погода задержится в Самаре минимум до вторника. Правда, на 22 и 23 июля прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха будет держаться в пределах 22-28 градусов, ночью — 15-20 градусов.