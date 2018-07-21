Около 16% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки

В подмосковной Кашире за прошедшие сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 16% от месячной нормы июля, сообщается на сайте «Метеоновости». В минувшие сутки вся территория Центрального федерального округа находилась под влиянием южного циклона. Центр циклона находился вблизи Киева, но атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через большинство центральных областей и проявили себя дождями разной интенсивности. «В Московской области осадки также распределялись неравномерно: в Кашире копилка осадков пополнилась на 15 миллиметров, а в Домодедове всего на 0,1 миллиметра», — говорится в сообщении. Месячная норма осадков в июле — 94 миллиметра, отмечается в материале.