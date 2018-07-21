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Около 16% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки
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Около 16% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Кашире за прошедшие сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 16% от месячной нормы июля, сообщается на сайте «Метеоновости».
В минувшие сутки вся территория Центрального федерального округа находилась под влиянием южного циклона. Центр циклона находился вблизи Киева, но атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через большинство центральных областей и проявили себя дождями разной интенсивности.
«В Московской области осадки также распределялись неравномерно: в Кашире копилка осадков пополнилась на 15 миллиметров, а в Домодедове всего на 0,1 миллиметра», — говорится в сообщении.
Месячная норма осадков в июле — 94 миллиметра, отмечается в материале.
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