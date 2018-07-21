Заметное похолодание и ветер: какая погода ждет Башкирию

Погода решила что на выходных жара нам не нужна

Завтра, 22 июля, в воскресенье в республике будет прохладно по сравнению с рабочей неделей. Температура воздуха ночью будет 10-15 градусов, днем 21-25. Также местами прогнозируется сильный порывистый ветер.

В отдельных районах пройдут небольшие дожди, в целом будет пасмурно. Для пикника погодка не сильно подходит. Зато можно отравиться кормить комаров в какой-нибудь поход.