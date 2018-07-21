Заметное похолодание и ветер: какая погода ждет Башкирию 

Погода решила что на выходных жара нам не нужна
Завтра, 22 июля, в воскресенье в республике будет прохладно по сравнению с рабочей неделей. Температура воздуха ночью будет 10-15 градусов, днем 21-25. Также местами прогнозируется сильный порывистый ветер.
В отдельных районах пройдут небольшие дожди, в целом будет пасмурно. Для пикника погодка не сильно подходит. Зато можно отравиться кормить комаров в какой-нибудь поход.
МЧС республики напоминает жителям о необходимости соблюдать правила безопасности при усилении ветра и непогоде. Не парковать автомобили под нестабильными конструкциями и деревьями, не прятаться там самому. Находясь дома, лучше закрыть окна и двери, задвинуть шторы, они защитят от осколков, если в окно закинет ветром что-то тяжелое.