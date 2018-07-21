Опубликован график выходных на 2019 год

Документ размещен на портале на федеральном портале нормативных правовых актов. В настоящее время организованы его общественные обсуждения.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2019 году следующие выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая", — говорится в тексте проекта.

Таким образом, если проект будет одобрен, россияне получат выходные с 30 декабря по 8 января, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября.