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Опубликован график выходных на 2019 год
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Опубликован график выходных на 2019 год 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект «О переносе выходных дней в 2019 году».
Документ размещен на портале на федеральном портале нормативных правовых актов. В настоящее время организованы его общественные обсуждения.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2019 году следующие выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая", — говорится в тексте проекта.
Таким образом, если проект будет одобрен, россияне получат выходные с 30 декабря по 8 января, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября.
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