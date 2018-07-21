Москвичей настигнет жара, дождь и ветер

В Москве 21 июля ожидается до + 27 °С

Москве в субботу, 21 июля, ожидается до +27 °С.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +25…+27 °С.

Ожидается облачность, дождь, местами гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 5—10 м/с. При грозе скорость порывов ветра может достигать 17 м/с.

Ранее Гидрометцентр России продлил на 21 июля «жёлтый» уровень погодной опасности в столице.