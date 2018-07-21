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Москвичей настигнет жара, дождь и ветер
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В Москве 21 июля ожидается до + 27 °С 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в субботу, 21 июля, ожидается до +27 °С.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +25…+27 °С.
Ожидается облачность, дождь, местами гроза.
Ветер восточный, юго-восточный, 5—10 м/с. При грозе скорость порывов ветра может достигать 17 м/с.
Ранее Гидрометцентр России продлил на 21 июля «жёлтый» уровень погодной опасности в столице.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Московском регионе.
RT на русском: последние новости
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