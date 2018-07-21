Авиалесоохрана присвоила Омской области высокую степень пожароопасности

В выходные 21 и 22 июня в 50 регионах России прогнозируются лесные пожары. Омская область вошла в список областей, подверженных огненной опасности. В Авиалесоохране, службе лесного хозяйства, составили список регионов России, где в предстоящие субботу и воскресенье возможно возникновение лесных пожаров. На карте Авиалесоохраны регионы, где риск возгорания леса высоки, отмечены оранжевым цветом, где чрезвычайно высоки — красным. Омская область отмечена желтым и местами оранжевым цветом.

Это значит, что на территории Омской области ожидаются средний, а местами и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Такая же ситуация прогнозируется и в Алтайском крае , — сообщили в Авиалесоохране.

В соседних Красноярском крае , Томской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях ситуация сложнее, там в лесах по условиям погоды прогнозируют высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности.

В выходные дни в связи с выездом отдыхающих на природные территории риск возникновения пожаров в лесах повышается в разы. В связи с этим лесопожарные службы усиливают патрулирование лесного фонда и напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем.