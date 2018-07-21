Поплыли: показываем последствия сильного ливня, обрушившегося на Ростов

В Ростове прошел сильный дожь. Больше всего от ливня пострадали жители Западного: там вода доходила до окон машин. В целом, ростовчане реагировали на непогоду по-разному. Кто-то пытался преодолеть потоки серой воды на дорогах, а кто-то любовался дождевыми каплями на цветах. Показываем, что оставил после себя ливень в Instagram ростовчан.

Сначало ненастье дало о себе знать на Левом берегу Дона.

Публикация от Lisa (@shanti_green) 20 Июл 2018 в 9:55 PDT Затем дождь полил как из ведра.

Поливает, что называется, с добра! Публикация от КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВ (@kovrik_64) 20 Июл 2018 в 10:39 PDT Но не всех это остановило от прогулок. В частности, вот этого обладателя железного коня.

Что мне дождь, что мне зной… Спасибо за фото: @shummaxer, @levonrnd, @nnastyshhha ✌️ ***** #фотомотоохотаростов #мото161 #мотосезон2018 #фотомотоохота #моторостов #photomoto #moto #motorcycle #motolife #instamoto #streetphoto #rostov #мото #ростовнадону #rnd #мотопокатушки #motobike #кросс #эндуро #motocross #hayabusa #enduro #чоппер #yamaha #r1 #suzuki #gsxr #honda Публикация от ФотоМотоОхотаРостов (@fotomotoohota) 20 Июл 2018 в 3:11 PDT Мимо «Золотого Вавилона» потекли полноводные реки. «Кто хотел на море?», — поинтересовались авторы видео.

На Малиновского сегодня тоже образовалась река, собственно как и при любом ливне. Публикация от Ростов | Новости | Дороги (@rostov_roads) 20 Июл 2018 в 11:22 PDT На Левенцовке вода доходила до окон автомобилей.

Сегодня дождь атаковал Западный. Дороги в Левенцовке превратились в реки, по Еременко машинам приходилось плыть, а не ехать. Публикация от Ростов | Новости | Дороги (@rostov_roads) 20 Июл 2018 в 5:27 PDT Такая погода могла порадовать разве что любителей пробежаться по лужам.

Когда на работе дождю рад только ты, перепрыгивая олимпийскими прыжками сушу))) Публикация от Михаил (@nekredin_s) 20 Июл 2018 в 2:11 PDT Собаки, как известно, обожают поваляться в грязи. И этот милый пес не стал исключением. Стоило хозяйке отвернуться, как четвероногий мигом устроил себе грязевую ванну.

Ну что же делать с этой собакой?🐷🐷🐷🙈🙈🙈 Публикация от Anastas (@anastasgamik) 20 Июл 2018 в 12:14 PDT Гость донской столицы Алексей Паромов, покидая наш город, заснял красивый закат на фоне мелкого дождя.

#ростовнадону #дорога #россия #родина #наюг Публикация от Алексей Паромов (@the_paromov) 20 Июл 2018 в 12:29 PDT «Мама и сын», — назвал свой снимок Иван Сечин.

Публикация от Иван Сечин (@ivansechin) 20 Июл 2018 в 11:36 PDT Дождь не оставил равнодушной Надежду Туряб. Она сняла сверкающие дождевые капли на цветах.