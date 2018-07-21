Волгоград после дождя: смотрим яркие фото ожившей природы 

В Волгоград пришли долгожданные дожди. Пришли и развернулись во всю мощь.
Летом Волгограду без дождей нельзя
Не все ладно в городском хозяйстве, но природе дождь определенно на пользу. Волгоградский фотограф Олег Чеботарев сделал несколько свежайших кадров умытых дождем растений и деревьев, отметив, что любоваться красотой набережной, парков и скверов можно бесконечно.
Наконец-то деревья напились от души
В дождливой погоде есть что-то таинственное
Цветы после дождя поражают своей яркостью
Даже на иголках зависли капельки
И вздохнуло с облегчением все живое
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