Волгоград после дождя: смотрим яркие фото ожившей природы

Волгоград пришли долгожданные дожди. Пришли и развернулись во всю мощь.

Летом Волгограду без дождей нельзя

Не все ладно в городском хозяйстве, но природе дождь определенно на пользу. Волгоградский фотограф Олег Чеботарев сделал несколько свежайших кадров умытых дождем растений и деревьев, отметив, что любоваться красотой набережной, парков и скверов можно бесконечно.

Наконец-то деревья напились от души

В дождливой погоде есть что-то таинственное

Цветы после дождя поражают своей яркостью

Даже на иголках зависли капельки

И вздохнуло с облегчением все живое

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