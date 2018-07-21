России предрекли сильные катаклизмы

Ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России

Группа ученых из США , проанализировав данные спутниковых наблюдений за 38 лет, выяснила, что антропогенное глобальное потепление может привести к усилению частоты и силы природных катаклизмов на востоке России и в Монголии . Их исследование опубликовано в журнале Science.

Авторы новой работы изучили несколько теоретических моделей, описывающих состояние климата до и после промышленной революции. Исследователи выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур, зависящие от естественных причин. Затем они сопоставили эти паттерны с данными спутниковых измерений температуры в тропосфере с 1979 по 2016 год, изучив разницу между минимальными и максимальными температурами каждого года.

В результате они выяснили, что самый сильный контраст между зимой и летом существует в средних широтах Северного полушария. В тропиках эта разница значительно меньше, а самые скромные колебания свойственны Антарктике. Кроме того, разница между зимними и летними температурами в некоторых районах Северного полушария оказалась значительно больше, чем предполагали модели. Самые сильные различия заметили на территории Монголии и восточных регионов России.

По словам ученых, такое резкое потепление нельзя объяснить естественными факторами. Разрыв между летом и зимой растет из-за парникового эффекта, вызванного деятельностью людей. Ученые считают, что эти процессы могут привести к увеличению частоты и силы природных катаклизмов.

С начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 градуса Цельсия, примерно две трети приходятся на период после 1980 года. Каждое из последних трех десятилетий было теплее предыдущего, температура воздуха была выше, чем в любое предшествующее десятилетие, начиная с 1850 года. Вероятная величина возможного роста температуры на протяжении XXI века на основе климатических моделей составит 1,1-2,9 градусов Цельсия для минимального сценария выбросов в атмосферу, а 2,4-6,4 градусов Цельсия для максимального.