Минтруд представил расписание выходных на 2019 год

Минтруд РФ разработал расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. Так, в январе следующего года ведомство предлагает отдыхать восемь дней, а в мае — сначала пять, а затем четыре дня соответственно на День труда и День Победы. Если учесть два последних дня декабря, то новогодние каникулы составят 10 дней. Предложения размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает перенос выходных дней 5 и 6 января (суббота и воскресенье) на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Выходной день с субботы, 23 февраля (праздничный день), могут перенести на пятницу, 10 мая, «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период». Итого в мае граждане будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 число.

Кроме того, в следующем году планируются трехдневные выходные с 8 по 10 марта (в честь Международного женского дня) и с 2 по 4 ноября (в честь Дня народного единства), и выходной 12 июня (День России).