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В Волгограде после дождей коммунальщики ловят червей для рыбалки
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В Волгограде после дождей коммунальщики ловят червей для рыбалки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
в Центральном районе Волгограда после дождя сотрудники одной из коммунальных компаний занимались поиском земляных червей для использования их в качестве наживки на рыбалке.
На улице Советской рабочие выковыривают червяков мастерками
Как рассказал V1.ru Виктор Аксёнов, необычный случай произошёл на улице Советской.
— Ребята из управляющей компании Центрального района копали червей под моим домом сегодня в обед, как только закончился дождик, — пояснил очевидец.
«Завтра пойдём на леща»
— Они делают это уже не в первый раз. Тоже самое было после ливня в прошлое воскресенье. Мужики говорят, что собираются ехать на рыбалку, а червей в жару не найти. А после дождей они сами вылазят из земли. Хотят в выходные ловить на них лещей.
«Улов будет знатный»
«Ловись большой, да маленький»
После дождей червяки вылазят из земли
На улице Советской червяки водятся в земле под разбитым тротуаром
Пришла очередная партия будущей наживки
Осталось только взять удочки
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