В Волгограде после дождей коммунальщики ловят червей для рыбалки

в Центральном районе Волгограда после дождя сотрудники одной из коммунальных компаний занимались поиском земляных червей для использования их в качестве наживки на рыбалке.

На улице Советской рабочие выковыривают червяков мастерками

Как рассказал V1.ru Виктор Аксёнов, необычный случай произошёл на улице Советской.

— Ребята из управляющей компании Центрального района копали червей под моим домом сегодня в обед, как только закончился дождик, — пояснил очевидец.

«Завтра пойдём на леща»

— Они делают это уже не в первый раз. Тоже самое было после ливня в прошлое воскресенье. Мужики говорят, что собираются ехать на рыбалку, а червей в жару не найти. А после дождей они сами вылазят из земли. Хотят в выходные ловить на них лещей.

«Улов будет знатный»

«Ловись большой, да маленький»

После дождей червяки вылазят из земли

На улице Советской червяки водятся в земле под разбитым тротуаром

Пришла очередная партия будущей наживки

Осталось только взять удочки