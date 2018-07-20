Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на август

Синоптики Примгидромета представили прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на август 2018 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По информации специалистов, средняя месячная температура воздуха ожидается +17…+21º, что около средних многолетних значений.

Неприятный сюрприз ждет жителей края в плане дождей. Если в целом, по прогнозу, осадков за месяц выпадет около и меньше среднего многолетнего количества, то на юге края дождливых дней будет гораздо больше, чем обычно бывает в августе.

Таким образом, традиционно «пляжный» для Приморья месяц может быть испорчен.