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Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на август
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Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на август 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Синоптики Примгидромета представили прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на август 2018 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальный сайт ведомства.
По информации специалистов, средняя месячная температура воздуха ожидается +17…+21º, что около средних многолетних значений.
Неприятный сюрприз ждет жителей края в плане дождей. Если в целом, по прогнозу, осадков за месяц выпадет около и меньше среднего многолетнего количества, то на юге края дождливых дней будет гораздо больше, чем обычно бывает в августе.
Таким образом, традиционно «пляжный» для Приморья месяц может быть испорчен.
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