В Волгоградской области прошёл смерч: видео 

В Волгоградской области в районе города Михайловки Волгоградской области, проезжающие по трассе М-6 «Волгоград-Москва» наблюдали из окон своих автомобилей смерч.
Девушка увидела три столба, устремившихся в небо
Как рассказала V1.ru Олеся Фетисова, она заметила поднимающийся в небо смерч сегодня днём.
— Мы ехали из Новоаннинска в Волгоград. Проезжая Михайловку увидели три смерча и решили их запечатлеть на камеру смартфона, — поделилась волгоградка.
— Казалось, что смерч спускаться до земли. Но в это время как раз проезжали лесную полосу и снять его у земли не получилось. Когда проехали деревья, смерч уже поднялся выше. Жаль, не успела заснять момент, когда он был у самой поверхности.
Сегодня в Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, дождей с грозами и града. Жителей региона в МЧС просят проявлять предельную осторожность во время поездок и, по возможности, избегать дальние путешествия.