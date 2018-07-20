В Волгоградской области прошёл смерч: видео

Девушка увидела три столба, устремившихся в небо

Как рассказала V1.ru Олеся Фетисова, она заметила поднимающийся в небо смерч сегодня днём.

— Мы ехали из Новоаннинска в Волгоград . Проезжая Михайловку увидели три смерча и решили их запечатлеть на камеру смартфона, — поделилась волгоградка.

— Казалось, что смерч спускаться до земли. Но в это время как раз проезжали лесную полосу и снять его у земли не получилось. Когда проехали деревья, смерч уже поднялся выше. Жаль, не успела заснять момент, когда он был у самой поверхности.