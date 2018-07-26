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На выезде из Воронежа образовалась 3-километровая пробка
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На выезде из Воронежа образовалась 3-километровая пробка 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Скорость движения не превышает 7 км/ч. Автомобилисты предупредили водителей о трёхкилометровой пробке, которая образовалась на выезде из Воронежа по Курской трассе сразу же после поста ДПС. Из-за ремонтных работ затор появился ещё в полдень и сохраняется до сих пор. Скорость движения не превышает 7 км/ч. — На выезде из города по Курской трассе вот такая пробка. Пропускают полосы по очереди, приходится стоять на месте по 10-20 минут, — написал в соцсети Даниил Деев.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки» машины встали перед заправкой «Лукойл», затор заканчивается недалеко от поворота на Острогожскую трассу. В обратном направлении пробка начинается за полтора километра до поворота Острогожскую трассу и заканчивается через 1,5 км после него. Однако по направлению к городу скорость движения куда больше — в среднем 15-20 км/ч.
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