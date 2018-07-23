Движение под мостом в Северном микрорайоне Воронежа перекрыли из-за потопа 

Образуется пробка. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение под мостом на улице Шишкова вечером понедельника, 23 июля. Традиционно в сильный ливень дорога ушла под воду, и поездка по ней может завершиться в лучшем случае ожиданием помощи других автомобилистов, а в худшем — поломкой машины. Водителям следует выбирать пути объезда и готовиться к тому, что на прилегающих к Шишкова улицах образуются пробки. К слову, участок под мостом затапливает практически каждый раз после дождя. В 2017 году из-за большого количества воды на Шишкова «утонула» маршрутка с пассажирами. Её спасение попало на видео. Сильный ливень накрыл Воронеж после 15:00. Помимо участка под мостом, затопленными оказались многие другие улицы — в том числе окружная дорога по Антонова-Овсеенко. Екатерина Трещикова
Фото — группа «Подслушано у Водителей Воронежа»