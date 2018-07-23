Ещё
Движение под мостом в Северном микрорайоне Воронежа перекрыли из-за потопа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение под мостом в Северном микрорайоне Воронежа перекрыли из-за потопа 

Вести Воронеж 23 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Образуется пробка. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение под мостом на улице Шишкова вечером понедельника, 23 июля. Традиционно в сильный ливень дорога ушла под воду, и поездка по ней может завершиться в лучшем случае ожиданием помощи других автомобилистов, а в худшем — поломкой машины. Водителям следует выбирать пути объезда и готовиться к тому, что на прилегающих к Шишкова улицах образуются пробки. К слову, участок под мостом затапливает практически каждый раз после дождя. В 2017 году из-за большого количества воды на Шишкова «утонула» маршрутка с пассажирами. Её спасение попало на видео. Сильный ливень накрыл Воронеж после 15:00. Помимо участка под мостом, затопленными оказались многие другие улицы — в том числе окружная дорога по Антонова-Овсеенко. Екатерина Трещикова
Фото — группа «Подслушано у Водителей Воронежа»
Вести Воронеж: последние новости
Прогноз погоды с Фантой Диоп на 25.07.18 Синоптики рассказали, ждать ли дожди с грозами на выходных в Воронежской области Зонт убрать, из реки выбраться. Как воронежцам безопасно пережить грозовые выходные
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня6
Украина нашла еще один способ наказать Крым123
Крымский мост начал отделяться от Крыма717
Заявление Лолиты грозит международным скандалом346
Трамп и Путин не поделили Украину203
Видео
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение