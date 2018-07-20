Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «20» июля 2018 г.

Дата, время получения прогноза Прогнозируемое неблагоприятное явление Прогнозируемый период и время неблагоприятного проявления Интенсивность неблагоприятного явления 20.07.2018, 13:20 Во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с Во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля Местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с Прогнозируется: — частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждению автотранспорта и увеличению количества случаев травматизма населения. — наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, промыв грунта. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО!