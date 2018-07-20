Ещё
Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «20» июля 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «20» июля 2018 г. 

Управа района Арбат города Москвы 48 минут назад
Дата, время получения прогноза
Прогнозируемое неблагоприятное явление
Прогнозируемый период и время неблагоприятного проявления
Интенсивность неблагоприятного явления
20.07.2018, 13:20  Во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с  Во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля
Местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с  Прогнозируется:
— частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждению автотранспорта и увеличению количества случаев травматизма населения.
— наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, промыв грунта.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО!
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «18» июля 2018 г. Инструктаж в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне Памятник князю Владимиру торжественно откроют в День народного единства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста811
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры99
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных12
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение