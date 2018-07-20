Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «20» июля 2018 г. 

Дата, время получения прогноза
Прогнозируемое неблагоприятное явление
Прогнозируемый период и время неблагоприятного проявления
Интенсивность неблагоприятного явления
20.07.2018, 13:20 Во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с Во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля
Местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с Прогнозируется:
— частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждению автотранспорта и увеличению количества случаев травматизма населения.
— наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, промыв грунта.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
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