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Вильфанд: Из дождевого «болота» Москва выберется нескоро
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Вильфанд: Из дождевого «болота» Москва выберется нескоро 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра рассказал, какая погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие дни.
Теплая, но дождливая погода сохранится в столичном регионе еще несколько дней, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Осадки, по прогнозу синоптика, прекратятся только в середине следующей недели.
«Над центром европейской России наблюдается устойчивая ситуация с неустойчивой погодой. Сейчас в атмосфере присутствует несколько видов неустойчивости, которые предопределяют развитие облачных систем. Синоптики называют это «болотистое барическое поле». Это не так уж редко встречается летом. Вот сейчас мы попали в такую ситуацию и в ближайшие несколько дней не выберемся из этого «болота». Завтра мы также прогнозируем осадки, но их интенсивность и повторяемость будет чуть меньше. В воскресенье и понедельник будет облачная погода с дождями, периодическими сильными», — рассказал Вильфанд.
Сильная жара вернется в Москву в выходные Температура воздуха при этом превышает норму на два-три градуса, отметил синоптик. «В течение нескольких последних суток ночная температура по настоящему южная +18°С … +20°С. Дневная температура тоже комфортная +24°С … +27°С. Такой тип погоды я сравнил бы с субтропиками — там именно такая погода во второй половине сентября. Теплая, даже жарковатая, с большой влажностью, которая обусловлена осадками. Изменения прогнозируются только в середине следующей недели, когда осадков станет поменьше и температура уже будет в диапазоне +24°С … +29°С градусов со среды-четверга следующей недели», — сообщил собеседник НСН.
Отметим, ЦОДД предупредил о серьезных пробках на столичных на Садовом кольце, ТТК и МКАД из-за ливней в пятницу, 20 июля, сообщает «Русская планета». За последние сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.
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