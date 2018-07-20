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Отдыхать придётся долго: Минтруд назвал выходные дни в 2019 году
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Отдыхать придётся долго: Минтруд назвал выходные дни в 2019 году 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Министерство труда России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году.
«Перенести в 2019 году следующие выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — отмечается в документе.
Таким образом, поясняет «Российская газета», Новый год жители страны будут отмечать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019.
«Потом они отдохнут два дня 23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества (эти дни выпадают на субботу и воскресенье). Далее ещё три дня — на Международный женский день. 8 марта в следующем году очень удачно выпадет на пятницу.
Майские каникулы в новом году будут как никогда длинными. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — четыре дня», — отмечает издание.
На День независимости России в 2019 году выходным будет только один день — непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре на День народного единства — три дня — с 4 по 6 ноября.
В этом году в честь празднования Дня России было больше выходных — страна отдыхала с 10 по 12 июня.
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