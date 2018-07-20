Штормовое предупреждение:на Владимир надвигается гроза

фото yurga72.ru По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением вечером в регионе ожидаются сильный ливень, град, усиление восточного ветра порывами 20-25м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Просим граждан во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями, проявлять предельную осторожность.